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Выпуск золота в РФ в мае вырос на 9,6%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 9,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

По сравнению с апрелем показатель подскочил на 15,4%.

В общей сложности по итогам января-мая объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 6,2%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.

Росстат золото
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