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Путин призвал привести заказ на боевые корабли в соответствие с оптимальной загрузкой верфей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соответствия заказов на боевые корабли оптимальной загрузке верфей, отметил, что объемы госфинансирования должны учитывать особенности кооперации в судостроении и ряд других факторов.

"Заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а объемы и ритмичность государственного финансирования - учитывать особенности кооперации в судостроении, длительность производственного цикла, а также инвестиции предприятий в расширение производства, в его обновление на основе современных технологий и, конечно, в подготовку кадров", - сказал Путин на совещании по развитию кораблестроения.

Он отметил, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа, но и поставщиках, смежниках. "В большом количестве - это металлурги, машино- и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов и так далее. Сохранение кооперации - важнейшая составляющая общей работы", - пояснил глава государства.

Владимир Путин ВМФ России
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