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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Глава МВД РФ призвал ООН дать оценку украинским ударам по Крыму 23 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа призвал Организацию дать оценку украинским ударам по Крыму 23 июня, а также заявил о попытках западных стран исключить Россию из Интерпола, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить РФ из Интерпола в обход всех уставных документов Организации. Также была затронута тема юридически необоснованного решения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановке членства России в этой организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Колокольцев призвал дать должную оценку со стороны ООН ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане.

"Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории РФ понесут неотвратимое наказание", - написала Волк.

МВД РФ Владимир Колокольцев ООН Жан-Пьер Лакруа Интерпол
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