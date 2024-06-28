Нарушителям в сфере оборота драгметаллов хотят ужесточить банковское обслуживание

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минфин по согласованию с ЦБ будет формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), кредитные организации не могут списывать средства с банковских счетов таких нарушителей, следует из правительственного законопроекта, внесенного в парламент.

Документ (№658358-8) размещен в электронной базе дынных парламента, поправка вносится в "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ).

"Кредитным организациям запрещается списывать по поручению юридического лица или ИП денежные средства с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК", - говорится в поправке.

Согласно внесенному законопроекту, порядок формирования перечня "нарушителей", состав входящей в него информации, а также порядок доведения данного перечня до кредитных организаций будут формировать Минфин по согласованию с ЦБ.

ГИИЧ ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Одновременно законопроект ужесточает антиотмывочное законодательство в сфере оборота драгметаллов и камней. Так, согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн руб. подлежат контролю ряд банковских операции по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев. Предлагается добавить к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Покупка/продажа физическим лицом у банка за наличный или безналичный расчет инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов также будет относится к операции, подлежащей обязательному контролю при превышении порога в 1 млн руб. Под контроль подпадет покупка/продажа ИП или компанией у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн руб.

Кроме того, согласно действующему "антиотмывочному" законодательству, подлежат контролю операции с наличными денежными средствами на сумму от 1 млн руб. При этом в законе прописаны виды таких наличных операций: снятие или зачисление на счет компаний, покупка валюты, приобретение ценных бумаг. Предлагается убрать из этого закрытого перечня получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом и внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Внесенный законопроект корректирует "антиотмывочный" контроль операций по ГОЗ.

В случае принятия закон вступит в силу через 120 дней после его официального опубликования.