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Суд в Кирове отложил рассмотрение апелляции на приговор по делу Никиты Белых

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кировский областной суд решил отложить рассмотрение апелляции на приговор по уголовному делу о злоупотреблениях и превышении полномочий, вынесенный бывшему губернатору региона Никите Белых, ранее осужденному за получение взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание отложили на 8 июля", - сказал собеседник агентства.

По его данным, причиной послужила неготовность стороны обвинения участвовать в рассмотрении дела ввиду замены гособвинителя по болезни.

Кировский облсуд рассмотрит апелляционные представления и жалобы, поданные сторонами обвинения и защиты на приговор Октябрьского районного суда Кирова от 26 декабря 2023 года.

В конце декабря прошлого года Октябрьский райсуд приговорил ранее осужденного за получение взятки Белых к 2,5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал экс-губернатора по делу о превышении должностных полномочий в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

Суд также признал право на реабилитацию Белых.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Белых стало известно в 2021 году. Экс-губернатору вменили часть 3 статьи 285 и пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Обвинитель просил суд назначить Белых 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на госслужбе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом ранее вынесенного приговора с зачетом уже отбытого наказания в колонии.

Согласно предъявленному обвинению, экс-губернатор обеспечил выделение 448 млн рублей бюджетных средств коммерческой организации ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК" ) якобы для приобретения и строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы. В действительности жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Кроме того, обвинение считает, что Белых, превысив должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций. Эти действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО "КРИК" в виде значительного материального ущерба.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 10 мая 2018 года Мосгорсуд незначительно изменил приговор, оставив без изменения наказание для Белых.

21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.

Киров Кировская область Никита Белых
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