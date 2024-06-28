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Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Готовятся поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, предусматривающие наказание в виде принудительных работ вместо заключения для более чем 65 составов преступлений, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

"Минюст недавно вышел с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного", - сказал Чуйченко в пятницу на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он не уточнил, о каких конкретно преступлениях идет речь.

"Особо отмечу, что принудительные работы являются не только более гуманным видом наказания, но также существенно снижают рецидивность. Уже сейчас можно уверенно говорить, что рецидив после исправительных центров кратно ниже, чем рецидив после мест лишения свободы", - сказал министр.

По его словам, на снижение уровня повторной преступности также направлен федеральный закон о пробации в РФ, который "начал реализовываться в этом году".

"Здесь особое внимание уделяется вопросам трудоустройства граждан еще до их освобождения из исправительных учреждений, медицинского и социального обеспечения, а также получения необходимого образования", - сказал Чуйченко.

Он отметил, что развитие уголовно-исполнительной системы - одно из самых крупных направлений работы ведомства.

"Ее дальнейшая гуманизация должна быть связана с расширением практики назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания, не связанного с лишением свободы", - сказал Чуйченко.

Минюст РФ
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