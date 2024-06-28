Акционеры "Газпрома" утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023 г.

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" на заочном годовом собрании в пятницу утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении эмитента.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Скорректированная чистая прибыль "Газпрома" (724 млрд рублей) позволяла рассчитывать на дивиденды за 2023 год в размере 15,3 рубля на акцию.

Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя чистый долг/EBITDA) превысит уровень в 2,5х. Эта вероятность была реализована распоряжением правительства в конце мая: "При формировании позиции акционера Российской Федерации в ПАО "Газпром" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года". Такая логика соответствует положениям дивидендной политики ПАО, ранее комментировала компания.

На конец 2023 года коэффициент чистый долг/EBITDA составил 2,8х.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

"Газпром" не выплачивал дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года было выплачено по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей). За полный 2022 год дополнительные дивиденды не выплачивались.

На собрании не планировалось формирование нового состава совета директоров, так как в 2023 году он был избран сразу на три года. Одобрение сделок или принятие поправок в документы АО на собрание также не выносилось.