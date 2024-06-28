ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

Фото: Олег Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в пятницу включил в санкционные списки российскую транспортную компанию "Трансконтейнер", а также пять физических и юридических лиц из России в связи с ситуацией на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Так, под санкции, в частности, попал гендиректор "Трансконтейнера" Михаил Концерев.

Помимо прочего, санкции ввели против российской фирмы по оказанию финансовых услуг ООО "Титул" и ее владельца Дмитрия Белоглазова.

В списках оказались также АО "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц, фитинговых платформ – около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.