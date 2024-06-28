Историк Тамара Эйдельман стала фигурантом дела о реабилитации нацизма

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иноагентом) возбуждено уголовное о реабилитации нацизма, сообщает прокуратура Москвы.

"По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.

Эйдельман вменяется реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Как заявили ранее в ведомстве, "в ходе мониторинга сети интернет на видеохостинге выявлен администрируемый иноагентом Тамарой Эйдельман публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".

В настоящее время Эйдельман находится за границей.