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Депутаты внесли проект о мониторинге сырья, используемого в маркируемых в РФ товарах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по собственности Сергеем Гавриловым внесла поправку в закон о торговой длительности, которая вводит обязательный и добровольный учет сырья, используемого в маркируемых в РФ товарах.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, который в рамках первого чтения уточнял корпоративное законодательство.

Согласно документу, мониторингу подлежит сырье, используемое для производства товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

По аналогии с маркировкой, сырье может подлежать обязательному мониторингу и добровольному мониторингу.

Правительство утверждает перечень сырья, подлежащего мониторингу; перечень групп хозяйствующих субъектов, принимающих участие в мониторинге сырья по видам деятельности; правила мониторинга сырья, а также правила использования государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации для мониторинга сырья.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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