Поиск

Локализован пожар в общежитии в Балашихе, где погибли пять человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в общежитии в Балашихе Московской области, где погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 40 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу загорелось общежитие на ул. Керамической в Балашихе. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, пять человек погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие, медики пытаются реанимировать их на месте. Эвакуация продолжается, в здании могут оставаться люди.

Московская область Балашиха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Дмитрий Спирин и Фарида Курбангалеева объявлены иноагентами

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Нападение боевиков в Дагестане

Проверки проходят в бойцовском клубе имени Нурмагомедова в Дагестане

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Путин высказался за начало производства ракет средней и меньшей дальности

Суд по иску Абсолют банка решил взыскать с Euroclear $41 млн

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Минюст инициирует поправки о принудительных работах для 65 составов преступлений

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });