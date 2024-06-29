Локализован пожар в общежитии в Балашихе, где погибли пять человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в общежитии в Балашихе Московской области, где погибли пять человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 40 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу загорелось общежитие на ул. Керамической в Балашихе. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, пять человек погибли. По предварительным данным, есть пострадавшие, медики пытаются реанимировать их на месте. Эвакуация продолжается, в здании могут оставаться люди.