В Федеральной палате адвокатов предложили создать в РФ интернет-суды

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Елена Авакян призвала по аналогии с Китаем создать в РФ интернет-суды для рассмотрения споров, связанных со сделками в интернете.

"Вполне логично, что судебные споры, связанные со сделками в интернете, должны рассматриваться судом в интернете. Идея создания интернет-судов, она в данном случае вполне обоснована", - сказала она "Интерфаксу" на полях Петербургского международного юридического форума.

По ее словам, в Китае существуют полноценные интернет-суды, в компетенцию которых входит рассмотрение любых споров, связанных со сделками, совершенными в интернете.

"Они взаимодействуют со сторонами только в интернете, выносят решения исключительно по действиям, так или иначе связанным с сетью интернет. И на сегодняшний день эти суды рассматривают уже десятки миллионов дел в год. Поэтому, возможно, сама структура судебной системы со временем изменится, и такие специализированные суды появятся в рамках нашей судебной системы", - сказала Авакян.

Она пояснила, что создание интернет-судов, которые не имеют офлайн представительства, позволит избежать споров о территориальности, подсудности. Так, интернет-магазин, работающий только онлайн, в судебных тяжбах может оказаться в самых удаленных местах страны. При этом исполнять решения, например, выплачивать штраф, стороны будут по месту фактического нахождения лица или регистрации.

"И выделение для этих споров специального суда было бы правильным решением для целей снижения нагрузки, которая пока что с каждым годом только растет", - резюмировала вице-президент ФПА.