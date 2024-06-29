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В Пензенской области начали проверку по факту отравления детей в лагере

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в Пензенской области проводит эпидрасследование из-за острой кишечной инфекции у детей в детском лагере "Белка", установлено, что трое сотрудников устроились на работу без обязательного обследования.

"Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в ДОЛ "Белка", которые находятся под наблюдением врачей, амбулаторно", - сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что лабораторией центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта.

"В ходе расследования установлено, что три человека персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы, сотрудники незамедлительно отстранены от работы. В связи с выявленными нарушениями приняты административные меры в отношении юридических лиц", - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью.

Пензенская область Роспотребнадзор
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