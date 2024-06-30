Река Юрюзань вышла из берегов в Челябинской области после обильных дождей

И зон подтопления эвакуируют туристов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют туристов из зон подтопления в связи с выходом из берегов реки Юрюзань из-за обильных дождей, сообщила Поисково-спасательная служба Челябинской области.

В частности, в Ашинском районе в зоне подтопления оказалась туристическая база " Серебряный ключ", где в эти дни разместилось несколько групп туристов.

"Минувшей ночью от береговой линии к посёлку Кропачёва спасателями было эвакуировано 35 человек. В подавляющем числе это женщины и дети", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вблизи подтопляемых участков у берегов Юрюзани остаётся около 50-ти человек. Работы по оказанию им помощи продолжаются.

Отмечается, что уровень воды в Юрюзани превысил максимум весеннего половодья.

В свою очередь пресс-служба МЧС по Челябинской области, сообщает, что в воскресенье ожидаются дожди и порывы ветра. В связи с этим жителям региона рекомендовано не выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня.