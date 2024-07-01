Военные РФ заявили о контроле над населенным пунктом Степовая Новоселовка в Харьковской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

На этом участке фронта нанесено поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка (ЛНР) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм САУ "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, информирует Минобороны России.

По его данным, потери противника здесь составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США и Израиля.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное (ДНР). Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей", - сообщает министерство обороны РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащими группировки "Юг" поражены 155-мм САУ Krab, 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", говорится в сообщении.

Также российская армия установила контроль над населенным пунктом Новопокровское в Донецкой народной республике. По данным Минобороны РФ, группировкой "Центр" нанесены удары по шести украинским бригадам в ДНР.

"Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в зоне ответственности группировки "Центр" армия Украины потеряла до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro, семь автомобилей, четыре гаубицы.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, в зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две гаубицы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На том направлении ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В течение суток нанесены удары по самолетам ВСУ на открытой стоянке аэродрома, а также по местам хранения беспилотных катеров, заявили в Минобороны России.

"В течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что помимо этого средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 72 беспилотных летательных аппарата.