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Руководитель департамента инвестиций РЖД Юрий Бакеркин стал замглавы компании

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Руководитель департамента инвестиций ОАО "Российские железные дороги" Юрий Бакеркин назначен заместителем генерального директора компании, сообщили РЖД.

Бакеркин работает в инвестиционном блоке компании 17 лет, с 2017 г. возглавляет его. В новой должности он продолжит курировать департамент инвестиций. Также в его ведении будут находиться центр по развитию центрального и санкт-петербургского транспортных узлов и центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения.

Исполняющим обязанности начальника Центра фирменного транспортного обслуживания вместо ставшего заместителем министра транспорта РФ Алексея Шило назначен первый заместитель руководителя филиала Александр Хатьянов.

Исполняющим обязанности начальника департамента инвестиций стал первый заместитель главы этого департамента Дмитрий Редькин.

Также совет директоров РЖД освободил Шило от должности заместителя генерального директора компании, его полномочия в качестве члена правления РЖД прекращены.

Юрий Бакеркин РЖД
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