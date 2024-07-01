Петербургский суд оштрафовал "Мегафон" за звонки от мошенников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Петродворцовый районный суд Петербурга назначил штраф ПАО "Мегафон", пропустившему звонки с подменного номера, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

"Суд рассмотрел два дела по части 2 статьи 13.2.1. КоАП РФ в отношении ПАО "Мегафон". (...) Суд назначил штраф в 600 тыс. рублей по каждому делу", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области в ходе изучения уголовных дел по статье 159 УК РФ о телефонном мошенничестве выявила неисполнение "Мегафоном" обязанности по прекращению оказания услуг связи и пропуска трафика в свою сеть в случаях, установленных российским законодательством.

Так, клиенту "Мегафона" поступил звонок из Франции с номера абонента ПАО "Вымпелком". По данным компании, с такого номера потерпевшему звонков зафиксировано не было. Это свидетельствует о подмене номера, поясняет пресс-служба судов.

Как сообщалось, в июне прокуратура Ломоносовского района Ленобласти подала иск к оператору связи в интересах 84-летнего мужчины, пострадавшего от телефонных мошенников. Ведомство потребовало взыскать с оператора похищенные мошенниками деньги и компенсировать моральный вред.

В надзорном ведомстве поясняли, что бездействие оператора, позволившее мошеннику осуществить звонок, влечет ненадлежащее оказание услуги связи и причинение имущественного ущерба абоненту.

Позднее прокуратура Гатчинского района Ленобласти подала аналогичный иск в защиту пожилой женщины, пострадавшей от телефонных мошенников.