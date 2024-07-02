Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,3 п.п.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк со 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка.

"Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой", - отмечает Сбербанк.

Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5% (с 18,2%).

Минимальная ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю - от 19,8% (ранее - 18,5%), на гараж, машино-место или кладовую - от 20% (ранее - 18,7%), военную ипотеку - от 18,9% (ранее - 17,6%), коммерческую ипотеку - от 21% (ранее - 19,7%).

Банк отмечает, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке в начале июне - на 1,5 п.п..

С 1 июля ставки по ипотеке повысил второй крупнейший банк - ВТБ - на 1,3 п.п. Для зарплатных клиентов кредиты на покупку квартир начинаются от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначальном взносе от 30% и крупном размере кредита. До этого ВТБ повышал ставки по собственным ипотечным программам 17 июня и 29 мая.