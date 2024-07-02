"Аэрофлот" в октябре возобновит полеты на Сейшелы

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в октябре этого года планирует возобновить полеты на Сейшельские острова, сообщается в Телеграм-канале компании.

"Рейсы из Москвы начнутся со 2 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт, бизнес", - сказано в сообщении.

До 26 октября будет два рейса в неделю. В зимнем сезонном расписании (с 28 октября по 29 марта 2025 года) "Аэрофлот" увеличит частоту полетов на острова до трех раз в неделю.

В апреле сообщалось, что "Аэрофлот" снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Маэ (Сейшелы) с вылетом после 15 мая. До этого компания анонсировала свою полетную программу в весенне-летнем расписании (действует с апреля до конца октября), и рейсы в Маэ в ней присутствовали.

До этого "Аэрофлот" приостанавливал полеты на Сейшелы после 24 февраля 2022 года и последовавших за этой датой антироссийских санкций. Осенью того же года рейсы были возобновлены.