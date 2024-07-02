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Резиденты САР смогут размещать акции за рубежом только через дружественную инфраструктуру

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Резиденты российских специальных административных районов (САР) смогут использовать для размещения своих ценных бумаг инфраструктуру только дружественных стран, предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о таких структурах - международных компаниях и международных фондах.

В редакции первого чтения этот законопроект уточнял корпоративное законодательство.

Поправки вводят дополнительные требования для открытия иностранным номинальным держателям (депозитариям) и иностранным регистраторам лицевых счетов для учета прав на акции международных компаний, размещение или организация обращения которых осуществляется или планируется за пределами России.

Законопроект дает международным компаниям возможность привлекать акционерный капитал в дружественных юрисдикциях, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Для этого определяются требования к лицевым счетам иностранного регистратора и номинального держателя.

"Законопроект предусматривает размещение акций международных компаний лишь в дружественных юрисдикциях", - говорит партнер, руководитель юридической практики Kept Ирина Нарышева. - Это, по сути, исключает возможность для международных компаний осуществлять либо продолжать листинг на биржах, расположенных в недружественных государствах и применять право таких государств и правил соответствующих бирж к учету прав и распоряжению (совершению операций) с акциями международных компаний".

Законодатель, по ее словам, последовательно принимает меры к устранению препятствий по обращению акций российских компаний за рубежом. "Большинство бирж в недружественных государствах, а также провайдеры услуг в области учета прав держателей и совершения операций с ценными бумагами фактически приостановили какие-либо действия и операции с ценными бумагами компаний, основные активы которых находятся в России, или связаны прямо или косвенно с подсанкционными лицами", - напоминает Нарышева.

Согласно поправкам, иностранные регистраторы и номинальные держатели смогут открыть счета при одновременном соблюдении трех общих условий. Первое: размещение акций происходит на зарегистрированной в дружественной юрисдикции торговой площадке, которая включена в специальный перечень иностранных бирж Банка России (формирует его в соответствии со статьей 51.1 закона "О рынке ценных бумаг"). Второе: юрисдикцией постоянного местонахождения регистратора и депозитария не должно быть недружественное государство. Третье: у международной компанией с этими лицами заключен договор.

Еще одно дополнительное условие есть для регистраторов - эти функции для российских международных компаний иностранные структуры могут выполнять только в том случае, если этого требуют личный закон или правила иностранной биржи, указано в законопроекте.

Этих критериев раньше не было, говорит юрист компании "Пепеляев групп" Илья Назарченко. Конкретные правила открытия и ведения лицевых счетов иностранного номинального держателя и регистратора, согласно проекту, установит Банк России, добавляет эксперт.

Предполагается, что закон вступит в силу с даты его подписания.

Банк России САР Госдума Kept Пепеляев Групп Сергей Гаврилов
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