Экс-глава НИИ точных приборов осужден на 5 лет за злоупотребление полномочиями

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы во вторник признал бывшего главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос) Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями.

"Приговором суда по делу о злоупотреблении полномочиями признаны виновными Шишанов Анатолий Васильевич и его пособник Гомозов Олег Анатольевич. Им назначено наказание в виде 5 и 4 лет колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Также каждому запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, сроком на 2 года.

Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны РФ о компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.

Шишанов был отправлен под домашний арест летом 2020 года.

Должность гендиректора НИИ точных приборов Шишанов занимал с 1994 по 2019 год. Шишанов является героем Социалистического Труда, героем Советского Союза и героем