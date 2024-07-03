Песков заявил о наличии политической воли для решения спорных вопросов с Турцией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал наличие "политической воли" для решения спорных вопросов между Россией и Турцией.

"Там, где ведется большая работа, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы. Политическая воля на то, чтобы их урегулировать имеется. Необходимый уровень двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия тоже имеется. Нормальный рабочий процесс", - заявил Песков журналистам в среду.

У представителя Кремля уточнили, по чьей инициативе 3 июля состоится встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана "на полях" саммита ШОС в Астане.

"Это была обоюдная инициатива. У нас по-прежнему на повестке дня тема визита президента Путина в Турецкую республику. Он состоится обязательно со временем, как только удастся согласовать графики двух президентов. Сегодня будет хорошая возможность обсудить перспективы такой поездки", - сказал Песков.

Говоря о предстоящих переговорах, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что они пока планируются с участием делегаций двух стран.

"Но часто президенты принимают решение перевести беседу в режим тет-а-тет", - сказал Песков.