Глава "Роскосмоса" отметил сокращение расходов на исследования в условиях СВО

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ассигнования на исследования дальнего космоса сокращены в условиях специальной военной операции, сообщил в Госдуме глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Что касается исследований дальнего космоса, нельзя сказать, что мы совсем свернули эту работу, хотя в условиях СВО мы резко сократили ассигнования на это направление. По поручению президента мы обязаны тратить на него порядка 12-14 миллиардов в год. Сегодня тратим меньше, 7-8 млрд. Конечно, это временный период", - сказал он,