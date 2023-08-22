Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Клепач предложил ввести специальный режим финансирования науки в условиях СВО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нынешние условия диктуют необходимость применения специальных режимов для научных разработок, считает главный экономист "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета по диверсификации оборонно-промышленного комплекса и импортозамещению при правкомиссии по импортозамещению Андрей Клепач.

"Я думаю, что в условиях специальной военной операции будет специальный режим научных и прочих разработок", - сказал он на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске.

Клепач назвал абсурдной текущую систему, при которой госкомпании вынуждены участвовать в конкурсе, де-факто, внутри себя.

"Ту же "Луну" многострадальную делает (АО НПО - ИФ) Лавочкина, они должны по конкурсу выиграть эту работу у самих же себя внутри "Роскосмоса", то же самое - ЦНИИмаш, когда финансирует какой-нибудь ОКР (опытно-конструкторскую разработку - ИФ) сам же становится головным, ну это абсурд", - сказал он.

Главный экономист "ВЭБ.РФ" также отметил, что сейчас финансирование науки в России составляет менее 1%, тогда как в развитых странах оно больше в два раза. Кроме того, сокращается число занятых в науке. В условиях экономической и технологической блокады Россия оказалась в ситуации, когда импортных ноу-хау и знаний в 2,5 раза больше, чем собственных, поэтому, как считает Клепач, важно определить, будет ли страна менять импортных поставщиков с европейских на какие-то иные, либо развивать собственные.

По его мнению, в случае роста финансирования наука РФ может выйти из "12-летней стагнации". "Во всяком случае, в 2030 году или за 2030 годом выйти на 2,5% ВВП", - добавил он.

Клепач также высказал мнение, что для развития фундаментальной и прикладной науки в России необходимо создать аналог программы развития университетов "Приоритет-2030" для академических институтов.

Он также отметил, что, скорее всего, управленческие решения в сфере развития технологий и науки будут аналогом советского Госкомитета по науке и технике. "Я думаю, что мы к этому должны прийти", - сказал Клепач.

Андрей Клепач Роскосмос ВЭБ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях

Средства ПВО сбили два беспилотника над Московской областью

Два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и упали в 40 км от Крыма

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

Пассажирский Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

График движения на Киевском направлении МЖД восстановлен после поджога релейного шкафа

В кабмин внесен проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });