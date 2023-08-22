Клепач предложил ввести специальный режим финансирования науки в условиях СВО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нынешние условия диктуют необходимость применения специальных режимов для научных разработок, считает главный экономист "ВЭБ.РФ", глава экспертного совета по диверсификации оборонно-промышленного комплекса и импортозамещению при правкомиссии по импортозамещению Андрей Клепач.

"Я думаю, что в условиях специальной военной операции будет специальный режим научных и прочих разработок", - сказал он на X Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске.

Клепач назвал абсурдной текущую систему, при которой госкомпании вынуждены участвовать в конкурсе, де-факто, внутри себя.

"Ту же "Луну" многострадальную делает (АО НПО - ИФ) Лавочкина, они должны по конкурсу выиграть эту работу у самих же себя внутри "Роскосмоса", то же самое - ЦНИИмаш, когда финансирует какой-нибудь ОКР (опытно-конструкторскую разработку - ИФ) сам же становится головным, ну это абсурд", - сказал он.

Главный экономист "ВЭБ.РФ" также отметил, что сейчас финансирование науки в России составляет менее 1%, тогда как в развитых странах оно больше в два раза. Кроме того, сокращается число занятых в науке. В условиях экономической и технологической блокады Россия оказалась в ситуации, когда импортных ноу-хау и знаний в 2,5 раза больше, чем собственных, поэтому, как считает Клепач, важно определить, будет ли страна менять импортных поставщиков с европейских на какие-то иные, либо развивать собственные.

По его мнению, в случае роста финансирования наука РФ может выйти из "12-летней стагнации". "Во всяком случае, в 2030 году или за 2030 годом выйти на 2,5% ВВП", - добавил он.

Клепач также высказал мнение, что для развития фундаментальной и прикладной науки в России необходимо создать аналог программы развития университетов "Приоритет-2030" для академических институтов.

Он также отметил, что, скорее всего, управленческие решения в сфере развития технологий и науки будут аналогом советского Госкомитета по науке и технике. "Я думаю, что мы к этому должны прийти", - сказал Клепач.