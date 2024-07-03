Умер посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Алжире Валерьян Шуваев скончался на 70-м году жизни, сообщили в МИД РФ.

"3 июля в Алжире скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Шуваев Валерьян Владимирович", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле. Работал на различных должностях в Центральном аппарате, в посольствах СССР и Российской Федерации за рубежом, возглавлял российские дипмиссии в Ливии, Ираке, Марокко и Алжире.