Дума уточнила минимальный срок владения земельным участком при его разделе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который меняет правило определения минимального срока владения земельным участком при изъятии его части для государственных нужд.

Документ (№584777-8) в марте внесла в парламент группа депутатов.

Согласно тексту принятого закона, если гражданин получил право собственности на земельный участок после того, как часть его прежнего участка была изъята для государственных или муниципальных нужд, то минимальный срок владения новым участком начинается с момента, когда физлицо стало владельцем старого участка.

"В минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного земельного участка, из которого был образован указанный земельный участок", - говорится в принятом законе.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования, но нормы для расчета налога будут распространяться на доходы, полученные начиная с 1 января 2024 г.

Минимальный срок владения учитывается при расчете налогов в случае продажи недвижимого имущества. Так, не нужно платить налог на доходы в случае продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением; в собственности у гражданина (включая совместную собственность супругов), если на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не находится иного жилого помещения. Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный срок владения составляет три года.