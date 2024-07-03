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Госдуме предложили сохранить для проекта "Восток Ойл" налог на прибыль в размере 20%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму предложение сохранить дляи проекта "Восток Ойл" текущий режим налогообложения по налогу на прибыль в размере 20%, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Там отмечается, что сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% (3% в 2025-2030 годах), должна быть зачислена в федеральный бюджет, а налог по ставке 18% (17% в 2025-2030 годах) - в бюджеты регионов.

Законопроект о совершенствовании налоговой системы предполагает, в частности, повышение с 1 января 2025 года налога на прибыль с 20% до 25%, рост ряда рентных налогов.

Флагманский проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути. Нефтеперевалочный терминал "Бухта "Север", который входит в добывающий проект "Восток Ойл", планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Терминал будет расширяться соразмерно развитию "Восток Ойла": с 25 млн до 50 млн тонн, выход на полную мощность - 115 млн тонн - в 2030 году.

Восток Ойл Роснефть Госдума Правительство Красноярский край ЯНАО
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