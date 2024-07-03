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Правительство предложило рост акцизов на нефтепродукты в 2025-2026 годах выше планов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму предложение о росте акцизов на нефтепродукты в 2025-2026 годах выше ранее озвученных планов, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, предлагается установить акциз на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2025 году - 16185 рублей за тонну, в 2026 году - 16832 рубля за тонну, в 2027 году - 17505 рубля за тонну.

На автомобильный бензин класса 5: в 2025 году - 15755 рубля за тонну, в 2026 году - 16385 рубля за тонну, в 2027 году - 17040 рубля за тонну.

На дизельное топливо: в 2025 году - 10915 рубля за тонну, в 2026 году - 11352 рубля за тонну, в 2026 году - 11806 рубля за тонну.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2025 году - 6940 рубля за тонну, в 2026 году - 7218 рубля за тонну, в 2027 году - 7507 рубля за тонну,

В текущем Налоговом кодексе предполагаются акцизы на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: в 2025 году - 16076 рублей за тонну, в 2026 году- 16719 рублей за тонну;

На автомобильный бензин класса 5: в 2025 году - 15650 рублей за тонну, в 2026 году - 16276 рублей за тонну.

На дизельное топливо: в 2025 году - 10842 рубля за тонну, на 2026 год - 11276 рублей за тонну.

На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей: в 2025 году - 6893 рубля за тонну, в 2026 году - 7169 рублей за тонну.

На авиационный керосин в 2024-2026 году действует акциз - 2800 рублей за тонну.

Правительство Госдума
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