Губернатор Ставрополья сообщил о падении в регионе двух беспилотников

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В селе Московское Изобильненского округа Ставропольского края утром 4 июля упали два беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в Telegram.

В апреле 2024 года на Ставрополье российский беспилотник нештатно приземлился в Шпаковском округе. Обошлось без жертв и разрушений.