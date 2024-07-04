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Губернатор Ставрополья сообщил о падении в регионе двух беспилотников

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В селе Московское Изобильненского округа Ставропольского края утром 4 июля упали два беспилотника, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Все системы работают в обычном режиме. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он в Telegram.

В апреле 2024 года на Ставрополье российский беспилотник нештатно приземлился в Шпаковском округе. Обошлось без жертв и разрушений.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Ставрополье Владимир Владимиров
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