Банк России сможет получать госучастки безвозмездно в постоянное пользование

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Земельный кодекс, которая позволяет предоставлять ЦБ в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Поправка была внесена на прошлой неделе группой депутатов во главе с руководителем комитета по собственности Сергеем Гавриловым ко второму чтению законопроекта (№334419-8). В первом чтении документ уточнял круг лиц, которые могут осуществлять комплексное развитие территорий.

"При доработке законопроекта ко второму чтению принято решение дополнить его нормами о том, что земельные участки Банку России предоставляются безвозмездно в бессрочное пользование", - сказал "Интерфаксу" глава комитета Гаврилов.

Сейчас, согласно Земельному кодексу, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование исключительно: органам государственной власти и органам местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Принятый закон вводит в этот закрытый перечень Банк России.

"Сейчас имущественный комплекс Банка России в основном уже сформирован и функционирует. Предлагается закрепить в Земельном кодексе единый подход к предоставлению участков - как к уже имеющимся участкам, так и к возможно новым, в том числе расположенным на территории новых вошедших в состав России субъектов", - пояснял ранее Гаврилов.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.