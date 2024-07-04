Путин сообщил, что Катар может стать участником МТК "Север-Юг"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Катар может стать участником международного транспортного коридора "Север-Юг", об этом идут переговоры.

"Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг", - сообщил президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани.

МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное, соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.