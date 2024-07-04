В Севастополе объявлена тревога, Крымский мост перекрыт

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе объявлена воздушная тревога, незадолго до этого Крымский мост закрыли для автотранспорта.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - сообщил в 15:31 в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщил в 15:16 телеграм-канал, освещающий ситуацию на подъездах к мосту.