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В Севастополе тревога отменена, Крымский мост открыли для машин

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе отменили воздушную тревогу, Крымский мост после перерыва снова открыли для автотранспорта.

"Отбой воздушной тревоги", - написал в Telegram в 15:42 губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Судя по его постам, тревога действовала чуть больше десяти минут.

Ранее 4 июля воздушную тревогу объявили в 15:20 на пару минут - и затем отменили.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сообщил в 15:45 телеграм-канал, освещающий обстановку на подъездах к мосту. Мост был закрыт в течение получаса.

Крымский мост Михаил Развожаев Севастополь
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