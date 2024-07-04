В Севастополе тревога отменена, Крымский мост открыли для машин
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе отменили воздушную тревогу, Крымский мост после перерыва снова открыли для автотранспорта.
"Отбой воздушной тревоги", - написал в Telegram в 15:42 губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Судя по его постам, тревога действовала чуть больше десяти минут.
Ранее 4 июля воздушную тревогу объявили в 15:20 на пару минут - и затем отменили.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сообщил в 15:45 телеграм-канал, освещающий обстановку на подъездах к мосту. Мост был закрыт в течение получаса.