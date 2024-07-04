Для аптек могут установить предельные сроки выдачи льготных лекарств по рецептам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ планирует установить конкретные предельные сроки выдачи лекарств по льготным рецептам; максимальный срок составит десять рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта, сообщили в министерстве.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект предполагает установление сроков отсроченного обслуживания льготных рецептов на лекарственные препараты. Предусматривается, что если препарата нет в наличии, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание, вносит данные о рецепте в журнал рецептов, находящихся на обслуживании, сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ в четверг.

Рецепт обслуживается в соответствии с указанными сроками: при оказании медицинской помощи - в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта; рецепт с пометкой "cito" (срочно) - в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.

Если препарат поступил в аптеку, она в течение одного рабочего дня уведомляет пациента об этом устно, звонком или СМС, сообщили в Минздраве.

"Проект документа разработан в связи с обращениями пациентского сообщества и решением Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России. Он направлен на повышение роста удовлетворенности пациентов, эффективности их обеспечения льготными лекарственными препаратами", - пояснили в пресс-службе министерства.

Ранее в "Российской газете" сообщалось, что Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав РФ с предложением при обеспечении льготников бесплатными лекарствами фиксировать день обращения в аптеку, а также установить предельный срок для выдачи препарата, если его не смогли выдать пациенту сразу.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, приведенном в "Российской газете", на горячую линию союза поступали обращения от граждан: "Аптеки не всегда имеют в наличии необходимый препарат, но отказываются фиксировать отсроченные рецепты".

При этом, даже когда рецепты ставили на отсроченное обслуживание, конкретные сроки обеспечения льготника нужными препаратами в аптеке не обозначались, отметил он.