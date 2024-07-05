В Севастополе с утра дважды объявляли воздушную тревогу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Севастополе с начала дня дважды объявляли воздушную тревогу, следует из сообщений в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.

В первый раз в пятницу утром действие предупреждения о тревоге продлилось полтора часа.

Второй раз тревогу объявили около часу дня, сообщение о ее отмене появилось через семь минут.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт обычно прекращает движение.

Однако после первой за сутки тревоги катера и паромы движение не возобновляли.

"Морской пассажирский транспорт пока движение не осуществляет", - сообщил телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Предполагается, в этот период между центральной частью Севастополя и его Северной стороной пассажиров будут перевозить автобусы по компенсационному маршруту между площадями Нахимова и Захарова.