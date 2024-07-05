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СК завершил расследование дела экс-депутата Ильи Пономарева

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом в РФ), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении фейков об использовании Вооруженных сил России.

"Уголовное дело передано для направления в суд", - заявили в Следственном комитете в пятницу.

По данным следствия, в 2022 году Пономарев, "находясь на территории Украины, принял участие в трансляции на канале одного из видеохостингов, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины".

"Более того, обвиняемый высказывал утверждения об оправдании терроризма на территории России", - добавили в СК.

Пономарев объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения. "Следствием получены неопровержимые доказательства, изобличающие Пономарева в инкриминируемых ему преступных деяниях",- заявили в ведомстве.

В минувшем феврале ФСБ сообщила, что в отношении Пономарева возбуждено дело по статье о госизмене.

В одно производство с ним объединены дела по статьям об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, о публичных призывах с использованием интернета к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности РФ.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, после возбуждения против него дела о растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины.

В России он объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Минюст внес Пономарева в реестр иностранных агентов.

СКР
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