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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о возбуждении уголовных дел по статьям о госизмене и терроризме в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов).

"На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева И.В. возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении Пономарева и его пособников продолжаются. "Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации", - подчеркнули в спецслужбе.

Как считают в ФСБ, Пономарев "принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России" (запрещен в РФ), признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией".

"Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооруженных сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", - сообщает ФСБ.

В августе 2022 года Коптевский суд заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. По данным суда, Пономареву предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Пономарев покинул Россию в 2014 году, после заведения против него дела о растрате. В 2019 году он получил гражданство Украины.

В России он объявлен в международный розыск. В октябре 2022 года Минюст внес Пономарева в реестр иностранных агентов.

ФСБ России
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