Новый президент Ирана: ждать ли перемен?

Эксперт Юрий Лямин поделился прогнозами относительно политики Масуда Пезешкиана, выигравшего выборы в Иране

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Масуд Пезешкиан в результате второго тура выборной кампании стал новым президентом Ирана.

О том, как повлияет на политику страны новый глава исполнительной власти, беседовал наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий, специалистом по Ирану Юрием Ляминым.

В отношениях с Россией ничего не изменится, ….

- Масуд Пезешкиан на этих выборах выступал как представитель реформистского направления во внутренней и внешней политике страны. Каких изменений в Иране можно ожидать?

- Сразу могу с уверенностью сказать, что никаких серьезных изменений, особенно во внешней политике, ожидать не надо. Во-первых, потому что решающее слово в этих сферах жизни Ирана принадлежит Верховному лидеру страны Али Хаменеи. О неизменности этой политики, по крайней мере, в отношениях с Россией, от его имени заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане тогда временно исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мобер.

Конечно, новые министры могут в какой-то степени изменить выполнение некоторых совместных программ, в частности, одни будут ускоряться, другие могут замедлиться, но, повторяю, ничего кардинально не изменится.

…а в отношениях с Западом?

- Президент в ходе кампании призывал к переговорам с Западом, особенно по вопросам снятия санкций.

- Всегда на выборах высказываются благие намерения. Нынешний президент действительно призывал обратить особое внимание на роль дипломатии и начать переговорный процесс с целью добиться отмены санкций. Но при этом надо понимать, что от его позиции и вообще от позиции Ирана в этом вопросе не так много зависит, учитывая грядущие в ближайшие полгода президентские выборы в США. Непонятно, например, как он сможет вести переговоры и о чем-то договариваться по этому вопросу с возможным новым президентом США Трампом, который в свое время вышел из ядерной сделки?

К тому же и у самого Ирана есть свои "красные линии" во внешней политике, которые он перейти не может. Например, Иран не может отказаться от своей ядерной программы, к чему призывали некоторые сторонники нынешнего президента в ходе предвыборной кампании. Раздавались также призывы изменить ракетную программу, которую, кстати, пытаются сильно ограничить Соединенные Штаты. Не может Иран отказаться и от поддержки своих союзников, в том числе хуситов, и от "Хезболлы" в Ливане.

Ничего не сможет кардинально изменить новый президент и в отношениях с Израилем, так как непризнание этой страны является одним из фундаментальных принципов Ирана еще со времен Революции. Но я имею в виду именно кардинальное изменение.

Другим краеугольным камнем политики Ирана на Ближнем Востоке является поддержка палестинцев.

Вообще, говоря о возможностях изменений, надо иметь в виду, что президент Ирана лишь осуществляет общую направленность внешней политики, а не определяет ее. Решающее слово в этом остается за верховным лидером.

Президентство будет сложным

- А во внутренней политике может что-то изменить? Во время предвыборной борьбы, тогда еще, будучи кандидатом в президенты, он подвергал большой критике многие важные ныне существующие принципы. В частности, он призывал отказаться "от дискриминации по политически взглядам"! Говорил о необходимости изменить положение женщин в обществе. Новое правительство будет стремится осуществить эти стремления?

- Надо сказать, что президентство Пезешкиана будет, безусловно, сложным. Первым и весьма серьезным испытанием для него станет процедура утверждения новых министров в парламенте. По своему политическому составу парламент Ирана сильно консервативный. Все члены правительства будут утверждаться депутатами. И естественно, что ни один министр не будет одобрен, если его программа и взгляды отличаются от принятого курса.

И все же, учитывая, что нового президента, как умеренного реформатора, поддерживает весомая группа сильных политиков, в том числе и бывших президентов, некоторые изменения, направленные на либерализацию курса, можно ожидать.

- Эксперты в СМИ подчеркивали значительные разногласия между ним и верховным лидером. Они исходят из того, что у Али Хаменеи солидный возраст, и нахождение реформатора по значению на второй должности в стране во многом важно для определения будущего курса.

-Такие высказывания есть, и разногласия, безусловно, есть. Но нельзя ожидать, что они будут активными. Совершенно точно, что, исходя из предыдущего опыта, эти разногласия будут сглаживаться и на публику не будут выноситься. Но должность второго лица в стране, безусловно, важная для определения будущей политики Ирана.