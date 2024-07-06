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Президент Туркменистана и генсек ООН обсудили развитие партнерства

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вопросы развития партнерства обсуждались на состоявшихся в субботу переговорах между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прибывшим в Ашхабад накануне вечером, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встреч в узком формате и в расширенном составе с участием членов делегаций Бердымухамедов и Гутерриш обсудили "вопросы развития партнерства в различных направлениях".

Накануне вечером Гутерриш по прибытии в Ашхабад в аэропорту встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана (верхняя палата парламента) Гурбангулы Бердымухамедовым.

Глава Народного Совета страны подчеркнул, что расширение сотрудничества с ООН является стратегическим приоритетом внешней политики Туркменистана.

Особый акцент на встрече был сделан на конструктивном характере двусторонних контактов в рамках реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, являющейся базовым документом для совместной работы. В данном контексте было подтверждено намерение Туркменистана и впредь принимать необходимые меры для воплощения в жизнь намеченных планов.

Генсек ООН подчеркнул, что рад в очередной раз посетить с визитом Ашхабад. Гутерриш отметил, что ООН видит в Туркменистане "надежного и ответственного партнера и заинтересована в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества, отвечающего целям всеобщего благополучия и прогресса".

Констатировав, что стратегическое партнерство охватывает широкий спектр направлений: социально-экономическую и правовую сферы, гуманитарную область, образование, здравоохранение, экологию и ряд других, - председатель Халк Маслахаты и глава ООН подтвердили готовность к наращиванию эффективных отношений.

Туркменистан ООН Антониу Гутерриш Сердар Бердымухамедов
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