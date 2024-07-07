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Пять человек погибли в ДТП на рязанском участке трассы Р-22 "Каспий"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Столкновение легковых автомобилей "Шевроле Нива" и "Лада" на 331 километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области унесло жизни пяти человек, сообщила Госавтоинспекция Рязанской области в воскресенье в телеграмм-канале.

Один из погибших - несовершеннолетний. Еще один 15-летний пассажир госпитализирован с травмами.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба региональной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рязанская область Р-22 "Каспий"
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