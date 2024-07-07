Более 30 улиц Краснодара остались без света из-за аварии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе города Краснодара, без света остаются жители более 30 улиц, сообщает телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара.

"Причина отключения - повреждение на линии (...)", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады.

"В городе (Краснодаре - ИФ) разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника", - добавил мэр Краснодара Евгений Наумов.