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Ситуация после детонации взрывоопасных предметов в Воронежской области нормализуется

Эвакуированы более 80 человек

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обстановка в Подгоренском районе после падения обломков беспилотника с последующей детонацией взрывоопасных предметов нормализуется, более 80 человек были эвакуированы.

"Ситуация после ЧС из-за падения обломков БПЛА в Подгоренском районе нормализуется, детонация возникает все реже. (...) Всего за день эвакуировали более 80 человек. В ПВР (пункт временного размещения - ИФ) разместили свыше 20, остальные - захотели остаться у родственников", - написал Гусев в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Губернатор добавил, что саперы обследуют территории населенных пунктов и участки тех граждан, которые хотят вернуться домой. Более того, частично отменены введенные ранее ограничения, открыто транзитное движение через село.

По его данным, в результате происшествия наибольшие повреждения получили один частный дом и две хозяйственные постройки. Повреждены фасады и остекления у нескольких зданий.

Будут созданы районные комиссии по установлению ущерба. Они приступят к работе после окончания проверки территории, добавил Гусев.

В ночь на воскресенье после падения обломков беспилотника произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Александр Гусев Воронеж
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