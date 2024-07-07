Аэропорт Кирова возобновил прием авиарейсов после закрытия из-за звонка о минировании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Кировский аэропорт "Победилово" возобновил прием авиарейсов после проверки поступившего вечером в воскресенье анонимного сообщения о минировании аэровокзала, сообщил телеграм-канал правительства Кировской области.

"В настоящее время аэропорт открыт. Рейсы, ушедшие на запасные аэродромы, в ближайшее время вылетят в Киров. Все запланированные рейсы будут выполнены", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, вечером в воскресенье аэропорт "Победилово" получил анонимное сообщение о минировании аэровокзала. Пассажиры, находящиеся в аэровокзале, были эвакуированы. Следовавшие в аэропорт воздушные суда были направлены на запасные аэродромы.