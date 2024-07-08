Утверждена программа стандартизации управления полным жизненным циклом в машиностроении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В России утверждена программа стандартизации управления полным жизненным циклом в машиностроении, в ней указаны нормативно технические-документы, которые необходимо принять в ближайшие годы для развития направления, сообщил на "Иннопроме-2024" директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

"У нас буквально на прошлой неделе утверждена профильная программа стандартизации в сфере управления полным жизненным циклом. Она согласована Минцифры, Минпромторгом, всеми крупнейшими заказчиками, всеми индустриальными центрами компетенций, которые входят в контуры машиностроения. Эта программа дает нам на ближайшие полтора-два года конкретный план действий с точки зрения тех нормативно-технических документов, которые мы должны принять и которыми должны будем руководствоваться для выстраивания полноценной технологии управления полным жизненным циклом", - сказал он.

Он отметил, что поддержку должны в первую очередь получать те решения, которые уже имеют конкретного заказчика, повышают эффективность и производительность компаний, а также входят в состав "технологии управления полным жизненным циклом".

"Коллеги (...) трудятся над программой стандартизации в области промышленного и искусственного интеллекта. В общем-то, эта работа уже на финальной стадии", - добавил Дождев.