Минфин предложил упростить передачу в аренду недвижимости федеральными учреждениями

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов внесло в правительство проект постановления, упрощающий процедуру передачи в аренду недвижимости федеральными учреждениями, сообщает сайт ведомства.

"Минфином России разработан и внесен в правительство РФ проект постановления, упрощающий процедуру согласования передачи в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями, в том числе для размещения малогабаритного оборудования. Такого как банкоматы, платежные терминалы, торговые аппараты, ландроматы", - говорится в сообщении.

Предполагается, что Росимущество будет утверждать перечень документов, которые нужны для согласования договора аренды, а также утверждать причины, по которым в этом согласовании могут отказать.

Устанавливается срок для подготовки и представления проекта решения о согласовании договора аренды - это 30 дней со дня поступления документов. Планируется, что проект решения будет рассматриваться Росимуществом 15 рабочих дней вместо 30.

Считается, что такая мера поможет повысить скорость принятия решений при передаче имущества в аренду. Кроме того, постановление позволит уменьшить временные и частично финансовые издержки участников хозяйственного оборота.