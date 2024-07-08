Белоярская АЭС запустила энергоблок №4 после планового ремонта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (Свердловская область) включила в сеть энергоблок №4 (БН-800) после планово-предупредительного ремонта, говорится в пресс-релизе АЭС.

"В реакторном отделении специалисты выполнили перегрузку топлива – в активную зону была загружена 181 тепловыделяющая сборка МОКС-топлива. По условиям действия лицензии, после окончания планового ремонта и перезагрузки топлива энергоблок №4 должен проработать в течение 300 часов на уровне мощности 85% от номинальной", - приводятся в сообщении слова директора станции Ивана Сидорова.

Ремонт длился 30 дней. Выполнены работы на оборудовании основных производственных цехов, в том числе, эксплуатационный контроль металла.

Как сообщалось, энергоблок №3 (БН-600) с 5 июля находится в плановом ремонте

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).