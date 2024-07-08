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Получить остатки средств маткапитала смогут более 730 тыс. семей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Получить остаток до 10 тысяч рублей из средств материнского капитала смогут более 730 тыс. семей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 тыс. рублей", - сказал Котяков, слова которого привели в пресс-службе Минтруда в понедельник.

Он уточнил, что сейчас такие средства можно направить только на накопительную пенсию матери.

"По решению президента, в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в действующее законодательство, которые позволят семьям забирать неиспользованный остаток до 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты", - добавил министр.

По его словам, всем имеющим такие остатки Социальный фонд проактивно направит уведомление о возможности получить выплату и забрать остатки материнского капитала. К уведомлению будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. "Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя", - пояснил он. Путин предложил определить в 10 тысяч рублей сумму, которую смогут получить граждане "на руки".

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, семьям России планируется выплатить 1,5 млрд руб. из остатков материнского капитала.

Минтруд
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