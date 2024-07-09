Азиатские фондовые рынки выросли, японский Nikkei 225 обновил рекордный максимум

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли во вторник, японский Nikkei 225 обновил рекордный максимум.

Рынок ждет заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.

Внимание трейдеров также направлено на данные о динамике потребительских цен в Китае за июнь и внешнеторговую статистику КНР, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 2% по итогам торгов вслед за подъемом котировок акций технологических компаний. Капитализация SoftBank Group увеличилась на 4,1%, Advantest - на 4,1%, Keyence - на 3,5%, Tokyo Electron - на 3,8%, Screen Holdings - на 2,8%, Hitachi - на 5,2%.

Лидером роста в Токио во вторник стали акции производителя кабелей Fujikura Ltd., подорожавшие на 11,4%, лидером снижения - бумаги транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (-2,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite завершил торги повышением на 1,3%. Заметный рост показали акции Zhongji Innolight (+6,7%), Foxconn Industrial (+7,6%), BYD Co. (+3,1%), SAIC Motor (+0,9%).

В следующий понедельник будут обнародованы данные о темпах повышения ВВП КНР во втором квартале. Консенсус-прогноз китайских экономистов, опрошенных газетой Securities Daily, предполагает замедление экономического роста в стране в минувшем квартале до 5,1% в годовом выражении с 5,3% в январе-марте.

На следующей неделе (15-18 июля) также пройдет третий пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, пишет агентство Bloomberg.

Гонконгский индекс Hang Seng не изменился по итогам торгов во вторник.

Лидером роста в Гонконге стали акции Sunny Optical Technology, подорожавшие на 7,8%. Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги BYD Electronic (+6,4%) и Zhongsheng Group (+6%).

В то же время капитализация производителя продуктов питания Tingyi Cayman Islands упала на 4,2%, производителей спортивных товаров Li Ning и Anta Sports - на 3% и 2,3% соответственно.

Акции China National Building Material подешевели на 13,8% по итогам торгов в Гонконге. Китайский производитель стройматериалов заявил, что, вероятно, зафиксировал убыток в первом полугодии.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI завершил сессию во вторник повышением на 0,3%. Бумаги LG Energy Solution подорожали на 1,3%, Samsung SDI - на 0,3%, SK Innovation - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9% по итогам торгов.

Уверенный подъем показали акции ANZ Group (+2%), Rio Tinto (+0,6%), Pilbara Minerals (+1,7%).

Стоимость бумаг австралийского оператора связи Telstra Group увеличилась на 2,2%. Компания объявила о намерении повысить цены на свои услуги в текущем финполугодии, чтобы привлечь средства для инвестиций в технологии.