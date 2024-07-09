Бастрыкин потребовал разработать профилактические меры для предотвращения несчастных случаев среди детей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин призвал коллег разработать профилактические меры для предотвращения несчастных случаев среди детей, акцентировав внимание на случаи падения детей из окон, в том числе вследствие установки антимоскитных сеток без необходимых защитных приспособлений.

"Очевидно, что летом такие случаи учащаются, всё это требует разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, влекущих гибель или травматизм детей", - сказал он на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных против несовершеннолетних.

По его словам, в 2023 году поступило 335 сообщений о падении малолетних из окон домов, погибли 118 детей, каждый третий ребенок – в возрасте от года до пяти лет. Всего же, отметил глава СКР, в прошлом году в результате преступлений погибли 985 несовершеннолетних.

Бастрыкин также призвал уделить пристальное внимание вопросам предупреждения преступлений против детей в учреждениях детского отдыха и оздоровления, на дорогах и в общественных местах.

"Необходимо процессуальным путем проверять строгое соблюдение условий безопасности и охраны детей на игровых объектах, у водоемов", - сказал он.