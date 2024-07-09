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Под Саратовом стартовало учение стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 отработают в небе над Саратовской областью воздушное патрулирование и пуски авиасредств по целям на полигонах, сообщает Минобороны России.

"В ходе учения подразделения обеспечения авиационных полков выполнят нормативы по развертыванию оперативных групп и запасных командных пунктов, инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте во вторник.

По информации ведомства, экипажи дальней авиации также выполнят полетные задания по маршруту в различных метеорологических условиях.

"Особое внимание будет уделяться временным показателям затраченным батальоном аэродромно-технического обеспечения на выполнение поставленной задачи по оперативному восстановлению летного поля в случае его разрушения диверсионными группами противника", - добавили в Минобороны.

По открытой информации, самолеты Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолёт-ракетоносец. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

Минобороны России Саратов Ту-160 Ту-95МС
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